Caltanissetta, distrutta dalle fiamme l’auto di una 33enne: indagini su incendio doloso

Incendiata un’auto nella notte a Caltanissetta, nel villaggio Santa Barbara. Intorno a mezzanotte i vigili del fuoco sono intervenuti in via Del Minatore dove era stato segnalato l’incendio di una Lancia Lybra. La vettura, che è stata distrutta dalle fiamme, è di proprietà di una donna di 33 anni. In seguito al sopralluogo dei vigili del fuoco è emerso che si tratta di un incendio doloso. Qualcuno ha appiccato il rogo utilizzando del liquido infiammabile. Sono intervenuti i carabinieri che indagano sull’accaduto.