Un incendio minaccia una riserva naturale nel Palermitano: «Siamo preoccupati»

Un incendio si è propagato nelle campagne di Contessa Entellina, in provincia di Palermo. Per le operazioni di spegnimento sono in azione due canadair e un elicottero che si riforniscono sul vicino litorale e che hanno già effettuato numerosi lanci di acqua. A terra presenti i vigili del fuoco e squadre antincendio del corpo forestale. Le fiamme hanno interessato un’area vicinissima alla riserva naturale di Monte Genuardo e Santa Maria del Bosco, tra i polmoni verdi più importanti della Sicilia, che ricade nei territori di Contessa Entellina, Giuliana e Sambuca di Sicilia. «Al momento, la riserva non è stata colpita dal fuoco, la situazione sembra essere sotto controllo ma siamo preoccupati», dice il sindaco di Contessa Entellina Leonardo Spera.