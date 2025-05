Catania, incendio di container e mezzi pesanti a Vaccarizzo

Foto di Vigili del fuoco Catania

Un vasto incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi in un terreno privato adiacente alla strada statale 114, nella zona denominata Torero, alla periferia sud della città. Le fiamme, ancora non domate, hanno avvolto diversi container e mezzi pesanti, sollevando una densa colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Sul posto è in corso un intervento coordinato dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catania, con due squadre operative – una dal distaccamento sud e l’altra da Paternò – supportate da quattro autobotti e da due mezzi logistici provenienti dalla sede centrale.

Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso e, solo al termine, si procederà alla messa in sicurezza dell’area. Le cause del rogo non sono ancora state accertate e saranno oggetto di accertamenti nelle prossime ore.