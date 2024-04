Tre incendi nel Ragusano: a fuoco due verande, le fiamme devastano una collina

La veranda di due villette, una a Comiso e una a Scicli, e la costa di una collina a Monterosso Almo. Sono tre gli incendi che dal pomeriggio di ieri stanno impegnando i vigili del fuoco di Ragusa. Dalle 18, un rogo ha devastato la vegetazione di un costone collinare in contrada Vigneri nel territorio di Monterosso Almo. Per tutta la notte, i pompieri hanno vigilato l’area coinvolta dalle fiamme per evitare che arrivassero agli edifici rurali della zona. Per spegnere l’incendio è stato necessario l’intervento di un elicottero ed è in arrivo un canadair.

Intorno alle 20.50 di ieri sera, un rogo è divampato veranda esterna di una villetta in contrada Pezza Filippa a Scicli. Le fiamme hanno interessato l’abitazione di un chirurgo della zona. L’intervento dei vigili del fuoco ha evitato che l’incendio coinvolgesse l’intero immobile, riuscendo a interrompere, tagliandole, la continuità delle travi in legno a sostegno della tettoria. Le operazioni sono durate fino alle 01.40 di notte. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Scicli che, visto che l’incendio si è originato all’esterno, hanno raccolto elementi per risalire alle cause.

A Comiso, al civico 81 di via Tenente S. Meli, è andata a fuoco una veranda nel terrazzo di un’abitazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Vittoria. Il loro intervento ha evitato che le fiamme si propagassero all’intero immobile. Stando a quanto emerso finora, il rogo sarebbe dovuto a cause di natura elettrica.