Incendio a Paternò, fiamme in due capannoni: vigili del fuoco in azione

È scoppiato nel pomeriggio un vasto incendio a Paternò, nel Catanese, nella zona di via San Marco. Le fiamme, alimentate dal caldo e dalla vegetazione secca, si sono rapidamente propagate fino a coinvolgere due capannoni adiacenti, utilizzati come depositi per imballaggi, cartoni e altri materiali altamente infiammabili. Sul posto sono immediatamente intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catania, con unità provenienti dai distaccamenti di Adrano, Paternò e Acireale. Le operazioni di spegnimento sono coordinate dal funzionario di servizio.

A supporto dell’intervento anche un’autobotte della Forestale, i carabinieri, personale sanitario e uomini della Protezione Civile. Le operazioni di contenimento del rogo sono ancora in corso, mentre si monitora la zona per evitare che le fiamme raggiungano altre strutture o abitazioni vicine.