Vasto incendio lungo la tangenziale di Catania: traffico bloccato tra A19 e Asse dei servizi

Foto di vigili del fuoco

A causa di un incendio è stata bloccata la circolazione lungo la tangenziale di Catania, nel tratto compreso tra lo svincolo con l’autostrada A19 e quello con l’Asse dei servizi. A causare il blocco è un vasto rogo divampato nelle aree adiacenti alla carreggiata, che ha costretto le autorità a sospendere temporaneamente il traffico per motivi di sicurezza.

Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco per domare le fiamme, le forze dell’ordine per gestire la viabilità e le squadre dell’Anas impegnate nella messa in sicurezza del tratto stradale interessato.