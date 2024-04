Pozzallo, due auto a fuoco: danneggiata condotta del metano, evacuata una casa

Due auto devastate dalle fiamme questa notte a Pozzallo, in provincia di Ragusa. Non è ancora chiara l’origine del rogo che ha coinvolto le due macchine parcheggiate in via Sigona. L’incendio ha danneggiato anche la condotta esterna del metano determinando una perdita di gas nell’aria.

Per questo motivo, nel corso della notte, è stato necessario evacuare l’appartamento al civico 25 di via Sigona a Pozzallo. I residenti sono stati sottoposti alle cure degli operatori sanitari del 118. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che stanno ancora operando. E non è terminato nemmeno l’intervento da parte degli operai della ditta di manutenzione della rete di metano che stanno lavorando per individuare la perdita.