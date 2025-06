Auto in fiamme a Palermo, indagini della polizia

Due auto sono andate in fiamme a Palermo in via Paruta. L’incendio è partito dalla vettura di una donna e ha coinvolto anche una seconda auto. Pare che il rogo sia di natura dolosa. Indagano gli agenti del commissariato Porta Nuova. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme ed evitato che il rogo si propagasse ad altre vetture parcheggiate nei pressi. I tecnici stanno cercando eventuali tracce di liquido infiammabile.