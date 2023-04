Alcamo, incendia l’auto a due coniugi dopo un incidente stradale

Un uomo di 32 anni è stato arrestato dai carabinieri di Alcamo, in provincia di Trapani, per estorsione e danneggiamento seguito da fuoco: l’uomo avrebbe dato fuoco all’auto di una coppia dopo i litigi a seguito di un incidente automobilistico. Lo scorso febbraio, il 32enne avrebbe urtato con la propria auto il veicolo dei coniugi, danneggiandone la fiancata. Alla richiesta delle vittime di fare intervenire le forze dell’ordine, l’uomo si sarebbe offerto di risarcire il danno. Tuttavia, mesi dopo, nonostante l’accordo verbale, il 32enne avrebbe cambiato idea, arrivando perfino a minacciare la coppia. I due hanno così avviato la pratica per la loro assicurazione. A quel punto, con l’aiuto di un anziano di 83 anni, il 32enne ha dato fuoco all’auto. Intimoriti da quanto accaduto, i due coniugi in un primo momento hanno ritirato la denuncia all’assicurazione e poi si sono rivolti ai carabinieri.