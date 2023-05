Giarratana, un’auto parcheggiata distrutta dalle fiamme. Indagini in corso

Un’auto è stata divorata dalle fiamme la scorsa notte, intorno alle 3, in via Calatafimi a Giarratana, in provincia di Ragusa. L’incendio ha interessato una Fiat Stilo che era parcheggiata in strada. Sul posto è intervenuta una squadra di vigili del fuoco di Ragusa con un’autobotte. Il rogo si è esteso fino a coinvolgere anche la parte anteriore di un furgone che era in sosta davanti alla macchina che è stata completamente distrutta dalle fiamme. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.