Catania, a fuoco un’auto in via Gabriele D’Annunzio. Intervenuti i vigili del fuoco

Un’auto alimentata a gas metano – una Fiat 500 L – è andata a fuoco questa mattina a Catania in via Gabriele D’Annunzio, nel tratto tra piazza Corsica e l’incrocio con viale Vittorio Veneto. Poco prima delle 8 di stamattina, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della squadra del distaccamento Nord e un’autobotte inviata dalla sede centrale del comando provinciale. Le operazioni di spegnimento sono durate circa due ore e si sono concluse intorno alle 9.40. Ancora da ricostruire la dinamica del rogo di cui non è chiara la natura.