Un incendio ha distrutto due auto parcheggiate in strada questa notte ad Acate, in provincia di Ragusa. La segnalazione alla sala operativa dei vigili del fuoco è arrivata intorno alle 2.45 di questa notte. Una squadra del distaccamento di Vittoria (sempre nel Ragusano) è intervenuta sul posto.

Le auto distrutte dall’incendio ad Acate

Nello specifico l’incendio delle auto è avvenuto all’altezza del numero civico 201 di corso Indipendenza ad Acate. Distrutte dalle fiamme due auto parcheggiate in strada una dietro l’altra. In particolare, si tratta di una Q8 e di una Puma entrambe a noleggio. Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto, le auto erano già avvolte completamente dal rogo. E le fiamme lambivano anche il portone d’ingresso e le persiane della abitazione prospicente.

L’intervento e le indagini

I vigili del fuoco hanno quindi subito provveduto ad avviare l’opera di spegnimento accertandosi che i residenti fossero già fuori dall’abitazione. Un’operazione che ha richiesto quasi due ore di tempo per portare a termine l’intervento. Oltre il portone d’ingresso, l’edificio non ha subito ulteriori danni. Entrambe le auto, invece, sono andate distrutte dall’incendio. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Vittoria per gli adempimenti e gli accertamenti di competenza. Sono in corso le indagini per accertare la natura del rogo e per individuare le eventuali responsabilità di quanto accaduto.