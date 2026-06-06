Acate, distrutte dalle fiamme due auto a noleggio parcheggiate in strada

06/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un incendio ha distrutto due auto parcheggiate in strada questa notte ad Acate, in provincia di Ragusa. La segnalazione alla sala operativa dei vigili del fuoco è arrivata intorno alle 2.45 di questa notte. Una squadra del distaccamento di Vittoria (sempre nel Ragusano) è intervenuta sul posto.

Le auto distrutte dall’incendio ad Acate

Nello specifico l’incendio delle auto è avvenuto all’altezza del numero civico 201 di corso Indipendenza ad Acate. Distrutte dalle fiamme due auto parcheggiate in strada una dietro l’altra. In particolare, si tratta di una Q8 e di una Puma entrambe a noleggio. Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto, le auto erano già avvolte completamente dal rogo. E le fiamme lambivano anche il portone d’ingresso e le persiane della abitazione prospicente.

L’intervento e le indagini

I vigili del fuoco hanno quindi subito provveduto ad avviare l’opera di spegnimento accertandosi che i residenti fossero già fuori dall’abitazione. Un’operazione che ha richiesto quasi due ore di tempo per portare a termine l’intervento. Oltre il portone d’ingresso, l’edificio non ha subito ulteriori danni. Entrambe le auto, invece, sono andate distrutte dall’incendio. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Vittoria per gli adempimenti e gli accertamenti di competenza. Sono in corso le indagini per accertare la natura del rogo e per individuare le eventuali responsabilità di quanto accaduto.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Agenda Formazione

Nuove opportunità di lavoro in Sicilia: i corsi di formazione in edilizia, verde e segreteria
di

Inserirsi per la prima volta nel mondo del lavoro. O tornarci, aggiornando le proprie competenze e qualifiche professionali. L’obiettivo occupazione si fa concreto in alcuni settori e territori, con una domanda di personale qualificato che continua a crescere. E, adesso, è raggiungibile con un nuovo strumento: l’avviso 1 POC 2026 della Regione, per la realizzazione […]

Business in chiaro

Agricoltura, energia e investimenti: alle aziende serve una visione più ampia
di

Negli ultimi anni il settore agricolo ha vissuto una trasformazione profonda. Non solo nei campi, ma nel modo stesso in cui le aziende agricole devono ragionare, seguite da una consulenza altrettanto agile. Chi lavora ogni giorno accanto a queste realtà lo vede chiaramente: produrre bene, oggi, non basta più. Bisogna confrontarsi con energia, sostenibilità economica, […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze