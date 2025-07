Incendio nei pressi di Villarosa, chiuso un tratto dell’autostrada A19 Palermo-Catania

Foto di Dario De Luca

Un incendio divampato in un’area boschiva nei pressi di Villarosa, in provincia di Enna, ha reso necessaria la chiusura temporanea di un tratto dell’autostrada A19 Palermo-Catania, tra i chilometri 103,500 e 106,900. Per consentire le operazioni di spegnimento e garantire la sicurezza degli automobilisti, è stata istituita un’uscita obbligatoria allo svincolo di Caltanissetta. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco e il personale dell’Anas per domare le fiamme e ripristinare le condizioni di viabilità. La situazione è costantemente monitorata e si attendono aggiornamenti per la riapertura della carreggiata.