Incendio a sud dell’aeroporto di Catania. Voli dirottati e passeggeri bloccati in aereo

Voli in arrivo dirottati su altri scali di Sicilia e Calabria e passeggeri bloccati all’interno degli aerei in partenza. Mezzi che sorvolano la pista ma senza poter atterrare. Un incendio lungo la stradale Passo del Fico, nei pressi di Bicocca, sta creando enormi disagi all’aeroporto Fontanarossa di Catania. Vigili del fuoco e forestale stanno cercando di domare il rogo.

«Abbiamo visto le fiamme in lontananza mentre eravamo all’interno dell’autobus per raggiungere l’aeroporto – racconta una passeggera a MeridioNews – Adesso siamo bloccati da diversi minuti all’interno dell’aereo e il capitano ha annunciato che non possiamo decollare proprio per questo incendio. Noi siamo diretti a Milano con la compagnia WizzAir». A Lamezia Terme, in Calabria, sono stati dirottati due voli della compagnia Ryanair partiti da Linate e da Bari. A Palermo, invece, altri voli provenienti da Parigi e Colonia.

Aggiornamento ore 18.06 del21 settembre 2023

Il rogo è stato spento e le operazioni nello scalo sono riprese regolarmente.

Articoli correlati