Ortigia, incendio in abitazione, turisti evacuati da una casa vacanze

Un incendio è scoppiato questa mattina in un appartamento in via dell’Amalfitania, in Ortigia, il centro storico di Siracusa. Il proprietario dell’abitazione è uscito in tempo prima che le fiamme potessero travolgerlo. Sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Siracusa che hanno spento le fiamme, originate da un corto circuito, stando ad una prima ricostruzione. Il fumo sviluppatosi dall’incendio si è propagato anche al primo piano dello stabile dove gli occupanti di una casa vacanze, turisti in visita a Siracusa, sono stati evacuati dai vigili del fuoco al termine dell’intervento.