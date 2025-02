Incendio in un’abitazione in provincia di Agrigento. Morto un 47enne

Un incendio è divampato nel pomeriggio in un edificio in via dei Cappuccini, a Caltabellotta, piccolo Comune in provincia di Agrigento. Un uomo di 47 anni è morto e sul posto ci sono a lavoro i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e un’ambulanza. Allertato anche l’elisoccorso ma, secondo le prime informazioni, il mezzo aereo non è riuscito ad atterrare a causa del forte vento. Nell’appartamento, che si sviluppa su due piani, viveva una coppia di anziani coniugi. Non si conoscono al momento le cause che hanno generato le fiamme. ma la vittima dovrebbe essere il figlio della coppia. La mamma del 47enne è rimasta ustionata ed è stata trasferita con l’ambulanza all’ospedale di Sciacca. L’anziano padre, invece, non si trovava a casa quando è divampato l’incendio.