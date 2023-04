Brucia abitazione a Catania. Disperso il rottweiler del proprietario

Nel pomeriggio di oggi i vigili del fuoco del comando provinciale di Catania sono intervenuti con la squadra del distaccamento nord al civico sei di via Luigi Castiglione, a Catania, per un incendio in un’abitazione. Le fiamme erano visibili dal tetto e si è reso necessario anche l’intervento di un’autoscala e di due autobotti di rincalzo inviate dalla sede centrale. Al momento, risulta disperso Eros, un meticcio di rottweiler, il cane del proprietario dell’abitazione.