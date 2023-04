Incendia una chiesa nel Siracusano: «Avevo il desiderio di vedere qualcosa ardere»

È stato individuato l’uomo che ha appiccato un incendio all’interno della chiesa di San Gaetano a Portopalo di Capo Passero, in provincia di Siracusa. Si tratta di un 28enne originario di Noto ma residente della cittadina più a sud dell’isola. L’episodio è avvenuto il 26 marzo. Individuato dai carabinieri dopo le attività di indagine, il 28enne – che ha già precedenti per reati della stessa natura – è stato denunciato per il reato di incendio. Di fronte ai militari, l’uomo ha spiegato che il suo gesto non è da ricondurre a motivi religiosi quanto piuttosto al «desiderio di vedere qualcosa ardere» che sarebbe stato reso «incontenibile dall’occasione creata dalle porte aperte della chiesa e dalla presenza di lumini già accesi al suo interno».