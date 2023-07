Emergenza incendi in Sicilia: strade chiuse «per ragioni di sicurezza»

Gli incendi di queste ore in Sicilia stanno arrecando diversi disagi al traffico. A tal proposito, l’Anas ha comunicato che la statale 113 Settentrionale sicula è stata temporaneamente chiusa all’altezza di Santo Stefano di Camastra (nel Messinese). Le fiamme hanno interessato il tratto dal chilometro 148 al chilometro 152. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile. Disagi alla circolazione provocati dagli incendi anche lungo la strada statale 186 di Monreale – all’altezza di Borgetto (Palermo) – che al momento è chiusa al traffico in entrambe le direzioni dal chilometro 22,100 al chilometro 24. Proprio nel capoluogo siciliano si è resa necessaria la chiusura dell’aeroporto Falcone Borsellino «per ragioni di sicurezza».