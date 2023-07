Fonte foto pagina Comune Alcamo

Incendi in diverse zone della Sicilia: le fiamme minacciano le case e distruggono le riserve naturali

Roghi diffusi nella zona occidentale della Sicilia. Ieri un incendio ha distrutto gran parte della riserva di Monte Bonifato ad Alcamo (in provincia di Trapani) dove le operazioni di spegnimento si sarebbero protratte per 36 ore. Anche la provincia di Palermo in fiamme: a Pioppo, frazione di Monreale, zona Casaboli alcune case sarebbero state minacciate dalle fiamme. Gli incendi hanno colpito anche Partinico lungo la statale 113 nel tratto che porta a Balestrate e un altro lungo la strada provinciale 63 che collega la città al santuario della madonna del ponte. A Polizzi Generosa invece è stata colpita la statale 643 e la provinciale 119. Spostandoci verso la zona orientale, a Piedimonte Etneo (in provincia di Catania) alcune case sarebbero state lambite dalle fiamme. Intervenuti gli operai della forestale per mettere le zone in sicurezza e creare viali antincendio.