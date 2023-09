Palermo, ancora fiamme nel quartiere Brancaccio

Gli incendi continuano a colpire il capoluogo siciliano. Stamattina la zona di via San Ciro, nel quartiere Brancaccio, ha ripreso a bruciare. A domare le fiamme – che pare siano state alimentate dal vento di scirocco – ci hanno pensato non solo i vigili del fuoco ma anche i residenti. Questi ultimi, infatti, si sarebbero muniti di pompe per irrigare i giardini e hanno cercato di difendere la vegetazione e le abitazioni vicine. In seguito all’accaduto, sono arrivate delle segnalazioni da parte dei residenti. Uno di questi, in particolare, avrebbe chiesto l’intervento del Comune affinché vengano ripulite le strade dalle erbacce. L’episodio si aggiunge a quanto accaduto ieri sera, sempre a Palermo, dove un vasto incendio ha interessato sempre il quartiere Brancaccio, tra via San Ciro e via Fichidindia. Le fiamme hanno minacciato le case e anche un rifornimento di benzina. Tanta la paura tra i residenti che sono arrivati ad abbandonare le case, altri hanno cercato di mettersi in salvo salendo sui tetti.