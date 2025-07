Incendi di boschi, macchia mediterranea e rifiuti nel Catanese: vigili del fuoco ancora sul posto

Sedici incendi nella giornata di oggi hanno interessato il territorio della provincia di Catania. A bruciare sono stati boschi, sterpaglie e rifiuti. A essere coinvolte in particolare sono stati la zona industriale di Catania, poi Acireale, Belpasso, Santa Maria di Licodia, Palagonia, Caltagirone e Randazzo. Al momento le squadre dei vigili del fuoco sono impegnate in altri sette interventi in coda e ancora da espletare.

Nello specifico, i pompieri stanno operando per fronteggiare gli incendi di sterpaglie, bosco e macchia mediterranea e anche roghi di rifiuti. Continua la disposizione del raddoppio dei turni per tutti i vigili del fuoco in servizio nella provincia di Catania e di squadre boschive aggiuntive.