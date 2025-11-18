Si chiama Be Station ed è tutto pronto. Il locale verrà inaugurato il 20 novembre alle 19, in via Messina 625, in uno spazio che da generazioni rappresenta per i catanesi un luogo di passaggio, incontri e partenze. L’apertura al pubblico, invece, sarà il 21 novembre. «È un crocevia naturale – raccontano i titolari – perfetto per ritrovarsi, darsi appuntamento e cominciare un viaggio». Ed è proprio l’idea del viaggio, reale o gastronomico, il filo conduttore del progetto. Be Station nasce per portare a Catania una proposta di casual food: la sintesi tra la rapidità del fast food e la cura delle cucine più raffinate. Un format internazionale che qui prende forma attraverso menu che guardano all’America e al tex-mex, ma con contaminazioni siciliane e materie prime fornite da produttori locali.

Durante l’inaugurazione, gli ospiti potranno assaggiare in anteprima alcuni piatti del menù, accompagnati da birra fresca e buona musica. In carta ci saranno specialità come il pastrami sandwich con pane di segale artigianale, gli hot dog con wurstel di carne di cavallo, i tacos con stracotto di cavallo, una vasta scelta di nachos, proposte di pesce come fish & chips e fish tempura tacos, oltre ad alternative vegetariane e vegane, insalate e piatti unici.

Non mancherà una selezione di cocktail rivisitati anche nelle presentazioni e una proposta di dolci pensata per completare l’esperienza. Il locale si presenta con un design minimal e geometrico, dominato dai colori nero e arancione, un ampio dehors e un interno con banco e cucina a vista. Oltre 50 coperti, parcheggio privato e apertura tutti i giorni con orario continuato, fanno di Be Station un luogo accessibile e pensato per ogni fascia d’età. L’obiettivo? Trasformare ogni morso in un piccolo viaggio. Un incontro tra sapori del mondo e conviviali, in un luogo che già per tradizione appartiene alla memoria collettiva della città.