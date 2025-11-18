Catania, il 20 novembre l’inaugurazione di Be Station. «Un punto perfetto per ritrovarsi»

18/11/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Si chiama Be Station ed è tutto pronto. Il locale verrà inaugurato il 20 novembre alle 19, in via Messina 625, in uno spazio che da generazioni rappresenta per i catanesi un luogo di passaggio, incontri e partenze. L’apertura al pubblico, invece, sarà il 21 novembre. «È un crocevia naturale – raccontano i titolari – perfetto per ritrovarsi, darsi appuntamento e cominciare un viaggio». Ed è proprio l’idea del viaggio, reale o gastronomico, il filo conduttore del progetto. Be Station nasce per portare a Catania una proposta di casual food: la sintesi tra la rapidità del fast food e la cura delle cucine più raffinate. Un format internazionale che qui prende forma attraverso menu che guardano all’America e al tex-mex, ma con contaminazioni siciliane e materie prime fornite da produttori locali.

Durante l’inaugurazione, gli ospiti potranno assaggiare in anteprima alcuni piatti del menù, accompagnati da birra fresca e buona musica. In carta ci saranno specialità come il pastrami sandwich con pane di segale artigianale, gli hot dog con wurstel di carne di cavallo, i tacos con stracotto di cavallo, una vasta scelta di nachos, proposte di pesce come fish & chips e fish tempura tacos, oltre ad alternative vegetariane e vegane, insalate e piatti unici.

Non mancherà una selezione di cocktail rivisitati anche nelle presentazioni e una proposta di dolci pensata per completare l’esperienza. Il locale si presenta con un design minimal e geometrico, dominato dai colori nero e arancione, un ampio dehors e un interno con banco e cucina a vista. Oltre 50 coperti, parcheggio privato e apertura tutti i giorni con orario continuato, fanno di Be Station un luogo accessibile e pensato per ogni fascia d’età. L’obiettivo? Trasformare ogni morso in un piccolo viaggio. Un incontro tra sapori del mondo e conviviali, in un luogo che già per tradizione appartiene alla memoria collettiva della città.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo speciale: Giove retrogrado in Cancro
di

Giove è, nello zodiaco, il pianeta che tende ad accrescere tutto: adesso retrogrado in Cancro, vediamo la sua influenza nell’oroscopo dei 12 segni zodiacali. Sinonimo di buona fortuna e grande fomentatore di passaggi e trasformazioni importanti in positivo, Giove ha sempre voglia di portare ottimismo in tutti i segni zodiacali che attraversa. Per questo, è […]

Oroscopo della settimana dal 17 al 23 novembre 2025
di

Questa a partire dal 17 novembre 2025 sarà una settimana particolare, poiché saranno Luna e Venere ad avere campo assoluto: ed ecco l’oroscopo delle emozioni dei 12 segni zodiacali. Saranno giorni senza sconti per tutti, con i pianeti responsabili di guazzabugli emotivi, che non sempre i segni zodiacali saranno capaci di comprendere. Diamoci una mano […]

Oroscopo speciale: Urano retrogrado in Toro, è tempo di cambiamenti
di

Urano è il pianeta che, nell’oroscopo, genera i cambiamenti, le svolte importanti – a volte improvvise o inaspettate – e che adesso entra in moto retrogrado negli ultimi gradi del Toro. Tornando dai primi gradi dei Gemelli, per alcuni segni zodiacali genera la ripresa di alcune problematiche che sembravano risolte. Mentre dona ad altri un […]

Business in chiaro

Riqualificazione energetica 2025: ultima chiamata per bonus e vantaggi fiscali per le imprese
di

Il 2025 è agli sgoccioli e, con l’anno, anche l’attuale stagione di incentivi per la riqualificazione energetica delle imprese. Ma si è ancora in tempo per bloccare i benefici disponibili. A patto di muoversi presto e bene, per trasformare interventi concreti in risparmi di bolletta e vantaggi fiscali. L’importante, rassicura Armando Crispino – commercialista e […]

Oltre i motori

Guida agli incentivi auto elettriche 2025: ancora una possibilità per cui tenersi pronti
di

Tutti pazzi per gli incentivi per le auto elettriche 2025. Nonostante i fondi esauriti in poche ore, rimangono alcune domande per i fortunati possessori del voucher. Ma anche alcune possibilità per chi non è riuscito ad accaparrarsi l’ecobonus, pur volendo acquistare un’auto elettrica. Proviamo a fare chiarezza con l’aiuto degli esperti di Comer Sud, concessionaria […]

Etna e dintorni

Etna: curiosità e usanze della gente del vulcano
di

Qual è il modo migliore per rendere indimenticabile l’esperienza sull’Etna? Viverla come un local, con un forte legame con il vulcano più alto d’Europa, che domina ogni giorno la vista della sua gente. Ma anche i pensieri e, spesso, il linguaggio e le abitudini. Pur conservando intatta la meraviglia della prima volta. Con l’aiuto di […]

L`asso di mazze