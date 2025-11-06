Si chiama Be Station ed è il nuovo locale di Catania che parte dalla memoria storica della città per arrivare al concetto di casual food. È prevista a breve l’apertura della proposta di street food tex-mex con contaminazioni sicule che darà nuova vita all’edificio che si trova al numero civico 652 di via Messina.

Be Station: il sapore di un incontro

«È un punto preciso che, da generazioni, per i catanesi è luogo di incontro prima di una partenza. Un posto ideale, insomma, per darsi appuntamento e ritrovarsi». Così i titolari di Be Station spiegano perché hanno scelto questo nome per il loro nuovo locale a Catania. «Un crocevia di passaggi e ritrovi per concludere o cominciare un viaggio», aggiungono i titolari. Un luogo che è un pezzo di memoria storica del capoluogo etneo, ma anche un riferimento per la movida cittadina.

La casa perfetta per il progetto di Be Station. «Dove la velocità del fast food – raccontano – sposa uno stile slow, lento. Il nostro obiettivo – aggiungono – è che ogni singolo morso possa diventare un po’ anche un viaggio da gustare fino in fondo». Che siano tacos, burritos, nachos oppure un’insalata o dei fritti. «Ogni nostro piatto ha per ingredienti i sapori del mondo accuratamente selezionati e il piacere della convivialità». In questo modo, Be Station porta nella città di Catania il concetto di casual food. E fa degustare il sapore di un incontro.

Il casual food da Be Station a Catania

Dall’unione tra la disinvoltura e l’informalità del fast food con la qualità delle cucine più raffinate nasce il casual food. Una tendenza che valorizza una proposta di cucina da condividere con convivialità che sia accessibile e democratica, ma senza perdere nella qualità degli ingredienti. «Ed è esattamente questo il concept di Be Station», confermano i titolari del nuovo locale di Catania. Design minimal e geometrico, nero e arancione i colori dominanti, con un ampio dehors esterno. Una realtà dal respiro internazionale che porta il casual food nel cuore di Catania

«Una ricetta che nasce da un’amicizia culinaria tra di noi che, nelle cucine, ci viviamo da oltre un decennio». Una versione locale dei dinner americani ma con materie prime rigorosamente made in Sicily: dal pane alle carni e dalla provola al pastrami. Dopo diversi esperimenti, adesso è arrivata la formula giusta riassunta nel claim del locale: Be hungry. Be relax. Be Station.

