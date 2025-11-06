A Catania apre un casual food: «Velocità da fast food, ma ogni morso è un viaggio»

06/11/2025 di , Tempo di lettura 2 min

Si chiama Be Station ed è il nuovo locale di Catania che parte dalla memoria storica della città per arrivare al concetto di casual food. È prevista a breve l’apertura della proposta di street food tex-mex con contaminazioni sicule che darà nuova vita all’edificio che si trova al numero civico 652 di via Messina.

Be Station: il sapore di un incontro

«È un punto preciso che, da generazioni, per i catanesi è luogo di incontro prima di una partenza. Un posto ideale, insomma, per darsi appuntamento e ritrovarsi». Così i titolari di Be Station spiegano perché hanno scelto questo nome per il loro nuovo locale a Catania. «Un crocevia di passaggi e ritrovi per concludere o cominciare un viaggio», aggiungono i titolari. Un luogo che è un pezzo di memoria storica del capoluogo etneo, ma anche un riferimento per la movida cittadina.

La casa perfetta per il progetto di Be Station. «Dove la velocità del fast food – raccontano – sposa uno stile slow, lento. Il nostro obiettivo – aggiungono – è che ogni singolo morso possa diventare un po’ anche un viaggio da gustare fino in fondo». Che siano tacos, burritos, nachos oppure un’insalata o dei fritti. «Ogni nostro piatto ha per ingredienti i sapori del mondo accuratamente selezionati e il piacere della convivialità». In questo modo, Be Station porta nella città di Catania il concetto di casual food. E fa degustare il sapore di un incontro.

Il casual food da Be Station a Catania

Dall’unione tra la disinvoltura e l’informalità del fast food con la qualità delle cucine più raffinate nasce il casual food. Una tendenza che valorizza una proposta di cucina da condividere con convivialità che sia accessibile e democratica, ma senza perdere nella qualità degli ingredienti. «Ed è esattamente questo il concept di Be Station», confermano i titolari del nuovo locale di Catania. Design minimal e geometrico, nero e arancione i colori dominanti, con un ampio dehors esterno. Una realtà dal respiro internazionale che porta il casual food nel cuore di Catania

«Una ricetta che nasce da un’amicizia culinaria tra di noi che, nelle cucine, ci viviamo da oltre un decennio». Una versione locale dei dinner americani ma con materie prime rigorosamente made in Sicily: dal pane alle carni e dalla provola al pastrami. Dopo diversi esperimenti, adesso è arrivata la formula giusta riassunta nel claim del locale: Be hungry. Be relax. Be Station.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo speciale: con Mercurio in Sagittario attenti alle parole
di

L’intelligente Mercurio entra nel segno del Sagittario: ed ecco che l’oroscopo segnala come mischierà il suo acume con l’esagerazione del segno. Parole da dosare, ma che non vogliono il bavaglio. E istinti da controllare, ma consapevoli. Mercurio sarà molto meno mentale del solito, anche perché godrà della compresenza del pianeta Marte, attraversando i gradi del […]

Oroscopo di oggi: Luna piena in Toro, la più brillante dell’anno
di

Splendida questa super Luna piena di oggi 5 novembre 2025: la più brillante dell’anno, che merita un oroscopo altrettanto smagliante. Cosa accade nello zodiaco con questa magnifica Luna, per di più in un suo segno elettivo, il Toro? Scopriamo nel nuovo approfondimento della nostra rubrica astrologica. ARIETE Niente vi impedirà, sotto questa splendida Luna, di […]

Oroscopo del mese: novembre 2025
di

Novembre è un mese dinamico, che restituisce allo zodiaco le promesse del 2025, condensate nell’oroscopo della nostra rubrica astrologica. Inizia Marte a spostarsi in un facilmente eccitabile Sagittario, mentre la splendida Luna piena in Toro rischiara lo zodiaco con una luce che parla di solidi desideri. Mercurio è un po’ indeciso, ma sta facendo di […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]