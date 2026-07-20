Allerta rossa domani in Sicilia: rischio incendi e ondate di calore

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La protezione civile regionale ha diramato per domani un’allerta rossa per il rischio incendi in tutta la Sicilia. Il meteo prevede venti deboli o moderati secondo regime di brezza. E le temperature in sensibile calo nei valori massimi, con valori ancora da elevati a molto elevati. Tanto da fare scattare, sempre per domani, il bollino rosso per le ondate di calore a Palermo, Messina e Catania.