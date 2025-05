Entusiasmo e partecipazione sono stati gli ingredienti fondamentali del concorso Disegna un futuro pieno di energia, promosso dalla startup innovativa Originy, con sede a Caltagirone, e rivolto agli alunni dell’Istituto Comprensivo Campus Don Bosco di Tremestieri Etneo, in provincia di Catania. Il progetto ha coinvolto le classi della scuola primaria, con l’obiettivo di sensibilizzare i più piccoli sull’importanza della sostenibilità e, allo stesso tempo, stimolare la loro creatività attraverso il disegno. Parte integrante di una campagna educativa e informativa portata avanti da Originy, il concorso si è articolato in due fasi: una prima che ha visto i bambini impegnati nella realizzazione di disegni ispirati al tema dell’energia del futuro; e una seconda dedicata alla conoscenza del prodotto Bluvis Junior, un integratore alimentare a base di Spirulina e vitamine del gruppo B.

«I bambini si sono messi subito all’opera e hanno tirato fuori dei disegni significativi, pieni di colori. Tutti i lavori erano belli, apprezzabili e ricchi di significati importanti; ecco perché la scelta dei tre vincitori non è stata semplice», commenta Angela Urzì, dirigente scolastica dell’istituto, sottolineando il valore espressivo e il coinvolgimento emotivo che i bambini hanno saputo trasmettere attraverso le loro piccole opere. Una delle missioni di Originy, società benefit che si occupa della diffusione di tecnologie carbon neutral e della valorizzazione della CO₂ mediante la coltivazione di microalghe. Con Bluvis Junior, l’azienda ha voluto avvicinare i più giovani al mondo della scienza e delle soluzioni sostenibili, proponendo un prodotto pensato per sostenere la loro crescita in modo naturale.

«L’idea di questo progetto è proprio coniugare sostenibilità e creatività, mettendo al centro le idee e anche i sogni dei bambini», spiega Miriam Pace, amministratrice delegata di Originy. «Il nostro è un prodotto studiato per loro ed era giusto dare voce al loro pensiero. Abbiamo chiesto a tutti i bimbi di immaginare un futuro pieno di energia. Noi lo abbiamo fatto con Bluvis Junior, il primo e unico integratore in Italia con estratto di Ficocianina, insieme alla vitamina B, con attività sul sistema immunitario e di supporto alla crescita». I tre disegni più originali e significativi sono stati premiati con dei buoni libro.