Un chilogrammo di hashish e 70 grammi di cocaina in valigia, arrestato a Pantelleria

I carabinieri di Pantelleria, in provincia di Trapani, hanno arrestato un 28enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari dell’Arma, durante i consueti controlli presso l’area sbarco passeggeri al molo Wojtyla, notando l’atteggiamento guardingo dell’uomo, che scendendo dalla nave avrebbe cercato di dileguarsi tra la folla, lo hanno sottoposto a perquisizione. Occultati all’interno della valigia, l’uomo aveva 11 involucri per oltre 1 chilogrammo di hashish e un involucro con all’interno circa 70 grammi di cocaina. A seguito dell’udienza di convalida, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.