Trapani, i panetti di hashish con la foto di Gianluigi Buffon

Oltre un chilo di hashish in panetti con sopra stampata l’immagine del portiere Gianluigi Buffon. A trovarli sono stati gli agenti della squadra mobile della questura di Trapani che hanno fermato due giovani, entrambi trapanesi, all’altezza di Paceco, a bordo di uno scooter in direzione Trapani. Quando si è visto davanti la paletta dell’alt dei poliziotti, il conducente del mezzo a due ruote ha iniziato una serie di manovre per tentare di sfuggire al controllo. Dopo avere speronato l’auto di servizio, il conducente ha abbandonato il mezzo ed è scappato a piedi, insieme all’altro ragazzo che trasportava.

Durante la fuga, i due si sono disfatti di un voluminoso involucro che è stato poi recuperato dagli agenti: dentro sono stati trovati dieci panetti di hashish, alcuni dei quali confezionati con la fotografia di Buffon. Il passeggero è stato bloccato e arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato in concorso. Il conducente del mezzo, invece, è riuscito a scappare ma è stato riconosciuto dagli agenti. Nei suoi confronti, la procura di Trapani ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari. Stessa misura anche per il complice.