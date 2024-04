La droga in formato lattina e coni gelato: 18 chili bloccati agli imbarchi per Messina

Foto di ❤ Monika 💚 💚 Schröder ❤ da Pixabay

Stava per imbarcarsi per la Sicilia, ma è stato arrestato. Un 45enne originario di Napoli è stato arrestato a Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria, poco prima di imbarcarsi per Messina. L’uomo è stato trovato dalla guardia di finanza con 18 chili di hashish. La droga era nascosta all’interno di involucri di carta che riproducevano forme e immagini di lattine di bibite e di coni gelato di note marche. Tutto dentro delle borse termiche. Dentro la macchina dell’uomo sono stati sequestrati 220 panetti di hashish e un cellulare. Se messa in commercio, la droga avrebbe potuto fruttare circa 130mila euro. L’uomo, con precedenti nell’ambito degli stupefacenti, è stato arrestato e portato nel carcere Arghillà di Reggio Calabria.