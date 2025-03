Guida in stato d’ebbrezza, tre automobilisti denunciati in provincia di Palermo

I carabinieri della stazione di San Cipirello con i militari del radiomobile di Monreale hanno denunciato tre giovani per guida in stato di ebbrezza alcolica. I controlli con l’etilometro hanno registrato valori superiori allo 0,50 consentito tra l’1 e l’1,70 grammi litro. Sono stati denunciati due giovani di San Giuseppe Jato di 27 e 23 anni e un giovane di San Cipirello di 21 anni. Per tutti e tre è scattata il ritiro della patente.