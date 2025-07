Guida e consigli per la creazione di un guardaroba minimalista e sostenibile

Foto di Luis Rainero

Può capitare di aprire l’armadio e, dato l’eccessivo numero di capi al suo interno, rimanere indecisi su cosa indossare. Se la scena tende a ripetersi sempre più frequentemente, sarà riducendo le possibilità di scelta ed evitando di ritrovarsi spesso a rovistare tra i cassetti che vestirsi tornerà ad essere un piacere.

Nel realizzare un guardaroba minimalista l’attenzione sarà rivolta ad un numero limitato di capi, scelti in modo da poter essere combinati tra loro senza problemi. I vantaggi principali sono due: risparmio di denaro e di tempo per individuare e sistemare i vestiti. Chi percorre questa strada, ben definita dallo slogan “less is more”, mostra un approccio responsabile. Tale soluzione risponde al desiderio degli amanti di outfit minimali e di coloro che apprezzano la versatilità riservando un occhio di riguardo alla qualità. Negli armadi minimalisti sono protagonisti tagli dal gusto classico e colori neutri: un’ode alla semplicità frutto di una sorta di “guardaroba capsula” che propone capi ideali da indossare in più occasioni.

Quando l’intenzione è percorrere la strada verso un guardaroba minimal il lavoro avrà inizio con il cosiddetto decluttering, seguito dalla fase di definizione dello stile personale e, per concludere, da una pianificazione pienamente consapevole degli acquisti futuri. Ecco quindi alcuni consigli per creare il guardaroba perfetto senza stress e senza eccessive spese.

Essenziale ma accessibile: la moda minimalista è un evergreen

Se a caratterizzare la moda degli ultimi anni è stata l’eccentricità delle proposte, nel 2024 è emersa una nuova tendenza, quella del minimalismo tipico degli anni ’90. Ecco allora diffondersi i tagli disinvolti e le linee pulite, elementi imprescindibili per chiunque persegua un’eleganza mai esagerata e, al tempo stesso, pratica e poco impegnativa. Chi ha fatto propria la moda minimalista è solito arricchire il guardaroba con una serie di capi evergreen, a partire da camicie bianche, pantaloni ben tagliati, blazer e, ai piedi, scarpe classiche. Capi e accessori accomunati dal fatto di poter essere indossati nel lungo termine senza temere di apparire fuori moda.

Le piattaforme online dedicate alla vendita al dettaglio non mancano, consentendo agli utenti interessati di acquistare online di trovare gli articoli desiderati senza uscire di casa e, in molte occasioni, di risparmiare sui prezzi di listino grazie alle promozioni esistenti. I cataloghi di tali realtà, pur differenziandosi come stile e tipologia di capi, presentano diversi punti in comune, proponendo un mix di tre fattori degni di grande considerazione: design, sostenibilità e lusso per tutte le tasche.

YOOX si è ritagliata uno spazio importante in questo ambito a livello mondiale, offrendo al pubblico un catalogo incentrato su capi fashion e luxury, e investendo su opzioni esclusive e idee ricercate. Oltre a caratterizzarsi per la vasta gamma di capi, compresi articoli in grado di soddisfare appieno anche i cultori dei guardaroba minimalisti, l’e-shop ospita frequentemente vantaggiose occasioni di risparmio.

Chi è costantemente impegnato a valorizzare le proprie esperienze online può rendere più convenienti gli acquisti effettuati su YOOX approfittando delle tantissime occasioni di risparmio proposte dalla firma. Approfittare di promozioni e coupon semplifica l’accesso a capi e accessori di qualità a quelle persone che non dispongono di un budget elevato. In sostanza, le offerte e i codici sconto YOOX attivi ora offrono l’opportunità di acquistare capi di lunga durata creati da marchi famosi evitando di svuotare rapidamente il portafoglio.

Decluttering e riorganizzazione come chiavi per un ordine visivo e mentale

È dalla fase del decluttering che prende il via la realizzazione di un guardaroba minimalista. L’attività è legata, nello specifico, all’idea di creare spazio nell’armadio rimuovendo tutto ciò che appare superfluo, minimizzando il disordine in favore della funzionalità. Può essere utile richiamare la figura di Marie Kondo e, in particolare, il “KonMari Method”, che non prevede unicamente lo smaltimento del superfluo e la pulizia degli ambienti, perseguendo anche l’obiettivo di arrivare a vivere in un luogo che susciti gioia attraverso il raggiungimento dell’ordine mentale.

L’attività di decluttering è suddivisa in tre momenti: svuotare, selezionare e organizzare. Il primo, da molti sottovalutato, consiste nello svuotare l’armadio interamente: così facendo sarà possibile avere visione chiara dell’ammontare di vestiti a disposizione. Passando alla selezione, è necessario adottare un criterio ben definito: è consigliato l’utilizzo di scatole o contenitori pieghevoli volti a distinguere i capi da conservare da quelli ormai logori. Per quanto concerne infine l’organizzazione dell’armadio funzionale, è utile suddividere i vestiti per tipologia (i capi da lavoro non dovrebbero essere mescolati a quelli sportivi o alle opzioni eleganti). In ogni categoria, a sua volta, i capi andranno posizionati in base alla frequenza di utilizzo.

Se la riorganizzazione del guardaroba è fondamentale, non meno importante è la manutenzione periodica dell’armadio che prevede il classico cambio di stagione, il controllo dello stato dei capi e la cura dei materiali. Alcune persone temono che un approccio minimalista comporti una rinuncia a vestire alla moda; in realtà è comunque possibile seguire le ultime tendenze. Semplicemente, le scelte saranno più consapevoli pur consentendo di adottare uno stile personale per perseguire il benessere quotidiano.