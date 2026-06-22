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Guasto all’acquedotto: a secco otto Comuni dell’Agrigentino

22/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un guasto all’acquedotto lascia a secco otto Comuni in provincia di Agrigento. La consortile Aica comunica che Siciliacque ha informato che domani, a partire dalle 8.30, interromperà l’esercizio dell’acquedotto Favara di Burgio per eseguire interventi di riparazione.

Il guasto all’acquedotto e i Comuni a secco in provincia di Agrigento

Per questo motivo, la fornitura idrica verrà sospesa nei Comuni di Agrigento, Caltabellotta, Cattolica Eraclea, Montallegro, Porto Empedocle, Realmonte, Ribera e Siculiana. La svolta prevista subirà limitazioni e slittamenti, con conseguenti disservizi idrici per le utenze servite. «Siciliacque conta di ripristinare l’ordinaria fornitura ai Comuni interessati entro le 8.30 di mercoledì 24 giugno. Ma la distribuzione avrà comunque bisogno dei necessari tempi tecnici per normalizzarsi», si legge in una nota.

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