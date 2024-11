Il Gruppo Romano installa degli eco-compattatori: «Mettiamo in circolo le buone abitudini»

Mettiamo in circolo le buone abitudini. Il riciclo delle bottiglie in Pet è fondamentale nella lotta contro l’inquinamento e nella promozione di pratiche sostenibili. Queste bottiglie, comunemente utilizzate per bevande e alimenti, rappresentano una significativa porzione dei rifiuti plastici. Riciclare il Pet consente di reinserire queste risorse nel ciclo produttivo, riducendo l’impatto ambientale, risparmiando risorse naturali e abbattendo le emissioni di carbonio. Come Gruppo Romano ci impegniamo da tempo nella promozione di pratiche sostenibili e siamo lieti di annunciare una nuova iniziativa di riciclo per le bottiglie in Pet, in collaborazione con Coripet.

Abbiamo installato eco-compattatori in alcuni supermercati Famila e Il Centesimo della nostra rete, offrendo ai clienti un modo semplice per conferire le bottiglie usate. Queste verranno destinate alla produzione di nuove bottiglie, contribuendo così a creare un’economia circolare. Siamo convinti che attraverso l’adozione di semplici buone abitudini e la sensibilizzazione sulla corretta gestione dei

rifiuti, possiamo fare la differenza. Insieme ai nostri clienti, possiamo costruire un futuro più pulito e sostenibile per le generazioni future.

Calendario dell’installazioni degli eco-compattatori



14 novembre:

Famila via Castelforte, via Russo, via Bernini – Palermo

Il Centesimo via Lanza di Scalea – Palermo



15 novembre:

Il Centesimo via Salemi – Mazara del Vallo



21 novembre:

Famila via Pietro Leone – Caltanissetta

Il Centesimo viale Sicilia, via Averna – Caltanissetta; contrada Albana – Barrafranca

28 novembre:

Il Centesimo viale della rinascita – San Cataldo; viale Cannatello – via Leonardo Sciascia – Villaggio Mosè

Via Unità d’Italia – Agrigento



29 novembre:

Il Centesimo via Rossitto – Ragusa



5 dicembre:

Il Centesimo via Mandorle – Acireale; viale Libertà – Giarre



6 dicembre:

Il Centesimo via Caduti di Nassirya – Castelvetrano.