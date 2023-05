Prende a morsi la compagna. Nei guai 48enne pregiudicato per tentato omicidio di una ex

I carabinieri di Sant’Agata li Battiati e di San Gregorio di Catania, hanno arrestato in flagranza per maltrattamenti in famiglia un 48enne pregiudicato. La richiesta d’aiuto è arrivata da alcuni condomini che denunciavano l’aggressione nei confronti di una donna in un condominio di Gravina di Catania. Arrivati sul posto i carabinieri hanno bloccato l’uomo sulla rampa delle scale che conduce all’appartamento della vittima, mentre tentava di scappare con in mano le chiavi dell’auto che la donna gli avrebbe acquistato.

Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che la donna, da circa un anno e mezzo, stava ospitando nella sua casa l’uomo, conosciuto anni prima, il quale l’aveva ricontattata appena uscito dal carcere. La vittima tuttavia, non era a conoscenza del passato del convivente, che aveva già scontato diversi anni di galera in seguito al tentato omicidio della ex convivente. Ieri sera, dopo l’ennesimo litigio violento, durante il quale il compagno avrebbe tentato di strangolarla e l’avrebbe morsa, è riuscita a scappare e a nascondersi nell’appartamento della vicina di casa. Il 48enne è stato portato alla casa circondariale di Catania Piazza Lanza.