Scontro frontale tra furgone e tir nel Siracusano: c’è un ferito grave

Un incidente stradale si è verificato questa mattina lungo la strada provinciale 19, tra Noto e Pachino, in provincia di Siracusa. Stando a ciò che è emerso da una prima ricostruzione della dinamica, che è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, si sarebbe trattato di uno scontro frontale tra un furgone e un tir. I due conducenti, entrambi della provincia di Catania, sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118, arrivato dopo numerose richieste di intervento da parte dei molti automobilisti in transito.

I due feriti sono stati portati negli ospedali di Noto e di Avola (nel Siracusano): in quest’ultimo è ricoverato il conducente del furgone. L’uomo, secondo quanto riferiscono da ambienti medici, sarebbe in condizioni gravi ed è infatti tenuto sotto osservazione. Il traffico è rimasto a lungo bloccato e il tratto di provinciale dove si è verificato l’incidente è stato chiuso per compiere i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto e ad accertare le eventuali responsabilità.