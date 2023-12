Grammichele, in giro con un fucile nello zaino: il 39enne due mesi fa era stato gambizzato

Due uomini di Grammichele (in provincia di Catania) di 34 e 39 anni sono stati arrestati dai carabinieri di Caltagirone nella flagranza del reato di detenzione e porto illegale di armi alterate e munizioni. Durante la notte, i militari hanno notato un’auto aggirarsi per le vie di Grammichele che, alla vista dei militari, avrebbe variato l’itinerario. Insospettiti, i carabinieri hanno raggiunto e bloccato il veicolo.

Il 39enne, che era seduto al posto del passeggero, è sceso dall’auto e ha iniziato a correre nel tentativo di sfuggire ai militari, mentre il conducente del veicolo 34enne è stato fermato subito. All’interno dello zaino del 39enne i carabinieri hanno trovato un fucile doppietta a canne mozze calibro 16, con 26 cartucce. L’arma e le munizioni sono state sequestrate per i necessari accertamenti tecnici per verificare se sia stato usato in precedenti azioni delittuose. Nel corso delle operazioni, il 34enne è stato anche denunciato per guida senza patente (che non aveva mai conseguito) e il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo.

Durante gli accertamenti è emerso che il 39enne due mesi fa era stato vittima di un ferimento alle gambe con una pistola di piccolo calibro. I due uomini sono stati portati nel carcere di Caltagirone su disposizione dell’autorità giudiziaria: l’arresto è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari

di Caltagirone che ha disposto a loro carico la misura restrittiva della custodia cautelare in

carcere.