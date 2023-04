Giro di Sicilia, domani prima tappa Marsala-Agrigento. Damiano Caruso a caccia del bis

Scatta domani alle 11.15 da piazza monumento ai Mille a Marsala (in provincia di Trapani) il Giro di Sicilia, la gara ciclistica a tappe organizzata da Rcs sport con la Regione Siciliana. La prima tappa, da 159 chilometri, porterà le venticinque squadre al via fino al traguardo di piazza Vittorio Emanuele ad Agrigento. Quattro le tappe in programma con la conclusione venerdì a Giarre (nel Catanese) dopo 718 chilometri complessivi con l’immancabile passaggio sull’Etna previsto proprio nell’ultima frazione.

Al via il vincitore dell’ultima edizione del Giro di Sicilia Damiano Caruso che proverà a difendere il successo dagli assalti di Alexey Lutsenko, Louis Meintjes, Rafal Majka, Sébastien Reichenbach e George Bennett. Tra i velocisti in gara Elia Viviani, presente con la Nazionale italiana di ciclismo su pista, Juan Sebastian Molano, Matteo Malucelli, Niccolò Bonifazio, il palermitano Filippo Fiorelli, Jhonatan Restrepo, Felix Engelhardt, Attilio Viviani, Giovanni Lonardi e Davide Persico. Folta anche la schiera dei cacciatori di tappa con Vincenzo Albanese, Valerio Conti, Simone Petilli, Davide Gabburo, Alexis Guerin, Walter Calzoni, Simon Pellaud, Tsgabu Grmay e Antonio Nibali.

Quattro le maglie in palio: oltre alla giallorossa di leader della classifica generale, saranno assegnate anche quella ciclamino per la classifica a punti, la verde pistacchio al leader del gran premio della montagna e la bianca al vincitorie della classifica giovani (per i nati dopo il 1998). A proposito della prima tappa, il percorso della Marsala–Agrigento è diviso in due parti, la prima articolata con saliscendi e numerose curve nell’entroterra trapanese e nella Valle del Belice. La seconda quasi interamente su strade a scorrimento veloce. Gli ultimi chilometri saranno tutti in salita con pendenze intorno al 5 per cento con un breve tratto al 9 per cento.