Giovanni Privitera eletto nuovo presidente dell’Ordine dei commercialisti di Catania

19/01/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Giovanni Privitera è il nuovo presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Catania. Sostenuto dalla lista Identità & Futuro, Privitera ha ricevuto 900 voti su 1.625 votanti, in una elezione partecipata, con un’affluenza dell’88,56 per cento. Il nuovo consiglio dell’ordine si insedierà ufficialmente nei prossimi giorni. Ringraziamenti da parte del nuovo presidente a tutta la squadra della sua lista e ai candidati, eletti e non. «Non è stata una sfida semplice, ma il consenso ottenuto conferma la solidità del programma e del lavoro svolto – commenta Privitera -. Ora si apre una nuova fase: l’obiettivo è lavorare insieme, in modo coeso e costruttivo, nell’interesse della comunità professionale». I consiglieri eletti sono: Tito Antonio Giuffrida, Alessandro Lo Giudice, Eleonora Contarino, Anna Maria Rita Quattrone, Roberto Pulvirenti, Alessio Bonaccorsi, Giuseppe Guglielmino, Francesco Scuderi, Massimo Salvatore A. Cartalemi, Grazia Leotta, Angelo Raciti, Maria Luciana Fragalà, Sebastiano Umberto A. Truglio e Simona Maria Giliberto.

