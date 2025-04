Adrano, due giovani fermati con una mazza di ferro e un tirapugni

Sono stati denunciati dai carabinieri di Adrano (in provincia di Catania) due ragazzi di 23 e 18 anni per porto ingiustificato di oggetti atti a offendere. Durante un accertamento nel centro storico, quando il 23enne è stata fermato alla guida di un’auto, alla vista dei militari, è apparso subito nervoso. Ed è proprio per questo motivo che i carabinieri hanno deciso di approfondire le verifiche con una perquisizione: oltre a 0,5 grammi di marijuana, nel cofano della macchina è stata trovata una mazza di ferro lunga 63 centimetri.

Poco più tardi, vicino a una scuola di Adrano, i carabinieri hanno fermato uno scooter con a bordo un 18enne. Anche lui si sarebbe mostrato insofferente al controllo, insospettendo i carabinieri che lo hanno perquisito: nella tasca dei suoi jeans, i militari hanno un tirapugni di ferro da 11 centimetri.