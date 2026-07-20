É del 24enne Matteo Di Franca, siracusano, il corpo recuperato ieri pomeriggio nelle acque antistanti contrada Isola, porto grande di Siracusa. Il giovane era molto conosciuto in città perchè attivo da anni nella consulta comunale giovanile, e perché impegnato nell’associazione di promozione sociale Giosef (Giovani senza frontiere).

Le indagini della Capitaneria di porto

I militari della Capitaneria di porto stanno indagando per capire con esattezza cosa sia successo, ma da una prima ricostruzione sembrerebbe che il giovane si trovasse a bordo di un natante, con altre persone, quando dopo una virata sarebbe finito in mare e sarebbe stato tranciato dalle eliche. Nonostante i soccorsi per lui non c’è stato nulla da fare.