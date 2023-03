Continuano le ricerche di Gianluca Giangrande, il 20enne scomparso ieri mattina da Mascalucia

Proseguono le ricerche per trovare Gianluca Giangrande, il giovane scomparso alle 11 di ieri mattina dalla comunità alloggio di Massannunziata, frazione di Mascalucia, nel Catanese, in cui vive da anni. Il 20enne si è allontanato a piedi, da solo, senza denaro né cellulare. Alto 1.70 e di corporatura molto esile, al momento della scomparsa indossava un giubbotto nero, con una felpa rossa, pantaloni blu e delle scarpe Converse. «Non è la prima volta che Gianluca si allontana senza preavviso,- fanno sapere a Meridionews gli operatori della comunità che lo ospita- è già successo all’ultimo anno di scuola. Frequentava il Polivalente di San Giovanni La Punta e senza preavviso aveva raggiunto a piedi la libreria di un vicino centro commerciale, perché ha una passione per la lettura. Adesso lo stiamo cercando ovunque, anche nelle librerie». Le ricerche sono scattate immediatamente e sono proseguite per tutta la notte da parte del personale della comunità, dalle forze dell’ordine e dal suo tutore legale. Il giovane ha una disabilità psichica e segue una terapia, seppur blanda, ma ha bisogno di cure: «È un ragazzo molto mite e buono con tutti – sottolineano dalla comunità – chiunque lo riconosca può avvicinarlo e contattarci al numero: 3939697304».