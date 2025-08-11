Gela, parcheggia l’auto e precipita in un pozzo. La denuncia dei familiari: «I vigili sono andati via, lasciandoci disperati»

11/08/2025 di , Tempo di lettura 2 min

Doveva essere una serata di luci e festa, con il lungomare di Gela gremito di famiglie e turisti per la notte di San Lorenzo. Ma per un gelese di 57 anni, residente a Novara e tornato nella sua città natale per qualche giorno di mare, si è trasformata in un incubo. Erano circa le 20.45 quando l’uomo, insieme alla compagna e a due nipoti, ha imboccato con la sua auto il piazzale a nord del costone, un’area interdetta ma usata da tempo come parcheggio provvisorio. L’accesso, delimitato da un marciapiede e non transitabile, ma senza cartelli di divieto ben visibili, era reso ancora più invitante dal fatto che la zona fosse stata ripulita di recente. Il cinquantasettenne, dopo aver parcheggiato l’auto, per cause ancora in via di accertamento, è finito dentro un pozzo di drenaggio del costone, profondo circa sei metri, inizialmente coperto solo da una pedana di legno.

Non è ancora chiaro se quel pallet fosse stato spostato prima o se si fosse rotto in quel momento. La caduta è stata improvvisa, seguita dalle grida dei familiari che hanno attirato l’attenzione di chi era nei paraggi. «È stato come vederlo sparire all’improvviso – racconta Giuseppe Famà, cugino della vittima – Un attimo prima era lì, poi solo il vuoto. Ci siamo precipitati per chiedere aiuto, ma quello che ci è successo è stato incredibile». Secondo più di un testimone, un’auto della polizia municipale sarebbe passata a pochi metri dalla scena senza fermarsi, nonostante le richieste disperate. «Abbiamo urlato, fatto cenno con le braccia, ma hanno rallentato e poi sono andati via – aggiunge Famà con amarezza – Ci hanno detto che erano impegnati in un altro servizio, non riesco a crederci».

L’intervento decisivo è arrivato dai vigili del fuoco, che si sono calati nel buio del pozzo con imbracature e corde per riportare in superficie il ferito. In attesa c’era il personale del 118, che lo ha stabilizzato e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Vittorio Emanuele. I medici hanno diagnosticato ferite multiple, escoriazioni, contusioni e una sospetta frattura alla gamba destra. La zona, intanto, è stata subito transennata dagli operai della Ghelas. Poco dopo, gli agenti del commissariato di polizia hanno avviato accertamenti per stabilire la dinamica e le eventuali responsabilità. E questa mattina il sindaco Terenziano Di Stefano ha convocato d’urgenza una riunione in Comune.

«Non è accettabile che in un’area interdetta ci sia un pozzo così profondo e pericoloso, privo di segnalazioni adeguate e senza protezioni efficaci – ha dichiarato – In quell’area non si dovrebbe parcheggiare, ma la gente continua a farlo, nonostante i continui verbali elevati in questa settimana». «Siamo vicini al nostro concittadino e alla sua famiglia per quanto hanno dovuto patire – ha aggiunto il primo cittadino – Verificheremo anche la segnalazione relativa alla mancata sosta della pattuglia della municipale. Se ci sono state omissioni, prenderemo provvedimenti severi».

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dall’11 al 17 agosto 2025
di

ARIETESettimana molto gradevole per voi Ariete, che finalmente vi fermate un po’ e gestite al meglio alcune necessità personali. Visto che avrete più tempo e vi servirà riprendere dei dialoghi intimi e vivere un momento meno stressato, lasciatevi pure andare e riprendete la dolcezza come linguaggio: sarà fondamentale per il partner con cui condividerete di […]

Oroscopo della settimana dal 4 al 10 agosto 2025
di

ARIETELa settimana inizia, per l’Ariete, in maniera molto complessa, ponendo subito la presenza della quadratura della Luna come il tratto più significativo. Le emozioni sfideranno la logica di Saturno e il caos di Nettuno, scatenando insicurezze davvero significative ma che, se viste, vi faranno superare un momento incerto con grande disinvoltura, anche prendendo in esame […]

Oroscopo speciale: Venere in Cancro apre ai sentimenti latenti
di

La bella Venere arriva in Cancro, una delle sue tappe preferite durante il giro dello zodiaco. La dea dell’amore si caratterizzerà in maniera magica, mutevole, umorale e tenderà a fare venire fuori sentimenti latenti che si esplicheranno durante la calda e romantica notte estiva. ARIETEVenere in Cancro, per voi, segnala la necessità di avere chiaro […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]