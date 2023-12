Gela, la droga nascosta nello stipite della porta: arrestati un 16enne e un 22enne

Due giovani di Gela (in provincia di Caltanissetta), tra cui un minorenne, sono stati arrestati in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di droga. Durante una perquisizione a casa del ragazzo 22enne, un pregiudicato, i carabinieri hanno trovato cinque grammi di cocaina, cinque di marijuana e 60 di hashish nascosti all’interno dello stipite di una porta. Sempre nella stessa abitazione sono stati sequestrati 6000 euro. Il ragazzo di 16 anni, invece, è stato arrestato dopo essere stato trovato con 50 grammi di hashish. Il maggiorenne si trova ora in carcere, mentre per il minorenne la procura ha disposto la misura cautelare delle prescrizioni.