Gela, da giorni è scomparso un 26enne. Scattano le ricerche

16/02/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Da giorni non si hanno più notizie del 26enne Melchiorre D’Aleo, nato e residente a Gela, in provincia di Caltanissetta. Una segnalazione di allontanamento è pervenuta al commissariato locale di polizia e, dopo un vertice in prefettura tenutosi oggi, sono scattate le ricerche.

Scomparso a Gela: come riconoscere il 26enne

Lo scomparso ha una corporatura media ed è alto 165 centimetri. Il 26enne ha i capelli ricci, sfumati e pesa 57 chilogrammi. Tra i segni particolari un tatuaggio a forma di labbro sul lato sinistro del collo e uno con inciso il nome Elisa sulla parte esterna della mano destra. Al momento dell’ultimo avvistamento, indossava un pantalone di tuta nero, una felpa blu e scarpe nere antinfortunistiche e, secondo
le informazioni acquisite il 12 febbraio si sarebbe recato nei pressi dalla stazione ferroviaria centrale di Gela, in direzione del piazzale di sosta degli autobus. Si invitano tutti coloro che fossero in possesso di informazioni utili a contattare il 112.

