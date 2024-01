Gela, interdittiva antimafia per un’azienda di prodotti ortofrutticoli

Informativa antimafia interdittiva per un’azienda di Gela (in provincia di Caltanissetta) del settore all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli. A emetterla è stata la prefetta di Caltanissetta Chiara Armenia, nell’ambito dell’attività di verifica per prevenire e contrastare le infiltrazioni mafiose della criminalità organizzata nel tessuto economico e produttivo del territorio. La società, con sede legale a Gela, opera nel mercato ortofrutticolo di Vittoria, in provincia di Ragusa. L’interdittiva è stata firmata dopo la valutazione di tutti gli elementi investigativi acquisiti dalle forze dell’ordine.