Incidente stradale a Gela: due bambini in bici sono stati investiti da un’automobile

Foto di Jerry Italia

Due bambini, uno di nove e uno di sette anni, sono stati investiti da un’auto a Gela, in provincia di Caltanissetta. I bambini stavano percorrendo in bici una strada del quartiere Settefarine, quando è arrivata un’auto – con a bordo una coppia di fidanzati – che li ha investiti. Pare che l’automobile procedesse ad alta velocità e che per questo chi guidava non avrebbe visto i due bambini. Secondo quanto ha potuto verificare MeridioNews, sul luogo dell’incidente non ci sono tracce di frenata. Ad avere la peggio è stato il bimbo di nove anni, che è stato preso in pieno sul lato destro e ha sbattuto violentemente la testa sul parabrezza della macchina. Ha riportato una lesione cerebrale e un taglio molto profondo alla coscia: è stato trasferito in elisoccorso a Catania e al momento è in prognosi riservata. La sua situazione non sarebbe critica. La bici con a bordo l’altro bambino non è stata presa in pieno: il bimbo è stato sbalzato via, ha riportato diverse escoriazioni e un trauma cranico ed è stato portato all’ospedale di Gela, ma è cosciente e in questo momento sta aspettando che gli venga fatta una Tac.