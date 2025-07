Agguato a Palermo, 54enne ferito a colpi di pistola in strada

È stato raggiunto da almeno dieci colpi di pistola alle gambe mentre si trovava all’angolo tra via Maniace e via dell’Airone, nella zona sud della città all’interno del quartiere Falsomiele. Vittima dell’agguato, avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, è Salvatore Faija, 54 anni, già noto alle forze dell’ordine. A dare l’allarme sono stati alcuni residenti, spaventati dagli spari che hanno risuonato tra i palazzi. Sul posto è intervenuta la polizia, mentre l’uomo, ferito ma cosciente, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Civico a bordo di un’auto privata. Attualmente è ricoverato nel reparto di Ortopedia, e le sue condizioni, seppur serie, non sarebbero critiche.

Gli investigatori hanno già sentito la vittima per tentare di ricostruire la dinamica dell’agguato e risalire al movente e all’identità dell’autore – o degli autori – del ferimento. Nessuna pista è esclusa: si indaga nel contesto dei rapporti personali e di eventuali contrasti pregressi. Sulla scena, la Scientifica ha repertato numerosi bossoli.