Futsal, i rossazzurri della Meta Catania stasera in campo. La partita sarà in diretta su Sestarete Tv

È tempo di futsal, è tempo di Meta Catania Bricocity. Archiviato il pareggio in casa di una settimana fa contro Pesaro, stasera gli etnei proveranno a dare battaglia sul difficile campo del Sandro Abate Avellino. È stata una settimana intensa di lavoro per gli uomini guidati da Carmine Tarantino su quelle che possono essere le nuove soluzioni da adottare in gara. La squadra guarda ai tre punti: la vittoria in casa Meta manca infatti da 3 gare. Il ritorno al successo, dunque, sarebbe una vera e propria boccata di ossigeno. Gli avversari del Sandro Abate Avellino provengono dalla sconfitta rimediata una settimana fa contro il Napoli futsal per 6 a 0: una sconfitta importante, da cui stasera si capirà se la squadra è guarita.

In classifica il quinto posto, raggiunto a questo punto del campionato, rispecchia i piani e le attese dei campani, con i 15 punti conquistati. I rossazzurri, invece, occupano il settimo posto con 14 punti: uno in meno degli avversari. Le due squadre vorranno farsi trovare pronte, senza più sbagliare, alla luce luce di una classifica in cui le due formazioni rischiano di farsi raggiungere dal nutrito gruppo di squadre che pian piano cercano di risalire la china. Questa sera lo spettacolo del futsal tra Sandro Abate Avellino e Meta Catania Bricocity, valevole per la decima giornata del campionato di serie A, sarà trasmesso a partire dalle 20,30, in diretta su Sestarete Tv canale 81, in tutta la Sicilia