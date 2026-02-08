Tenta il furto mentre il proprietario è alla processione di Sant’Agata: arrestato

Mentre la città era immersa nei festeggiamenti per Sant’Agata e migliaia di fedeli seguivano la processione, qualcuno provava ad approfittare della distrazione generale. Ma il tentativo è durato pochi minuti. Un furto in atto, segnalato in tempo reale da un devoto collegato alle telecamere di casa propria, ha fatto scattare l’intervento immediato dei carabinieri del nucleo Radiomobile di Catania.

La segnalazione mentre si trovava lungo la processione

L’uomo, mentre si trovava tra la folla per la festa della Patrona, ha visto sullo smartphone un ladro muoversi all’interno del suo appartamento, al secondo piano. Dopo essersi arrampicato dal balcone e aver rotto il vetro di una porta-finestra, il malvivente si era diretto in camera da letto, rovistando tra armadi e cassetti fino a impossessarsi di tre orologi.

Allertata dalla centrale operativa del comando provinciale tramite il 112, una pattuglia del Radiomobile è arrivata rapidamente sul posto, intercettando un’auto con due uomini a bordo che stava tentando di allontanarsi a tutta velocità. Il mezzo è stato bloccato poco dopo a un incrocio cittadino: a bordo c’erano due catanesi di 47 e 64 anni, entrambi con precedenti, uno ritenuto l’autore materiale del furto e l’altro con il ruolo di palo.

Determinanti per ricostruire l’accaduto sono state le immagini della videosorveglianza interna, che hanno permesso di riconoscere il ladro anche grazie agli abiti indossati. Gli orologi rubati sono stati recuperati e restituiti al proprietario. I due uomini sono stati arrestati per furto aggravato in concorso in abitazione e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria.

