Furto da oltre 7mila euro alla stazione Fce di Piedimonte Etneo: denunciato 26enne

10/08/2025 di , Tempo di lettura 1 min

I militari della stazione di Piedimonte Etneo hanno individuato e denunciato un 26enne di Catania, già noto alle forze dell’ordine, per furto aggravato. La denuncia è scaturita dalla segnalazione di un responsabile della Ferrovia Circumetnea (FCE), che aveva constatato il furto di attrezzature da lavoro custodite in un magazzino interno alla stazione.

Ricevuta la segnalazione, i militari dell’Arma hanno avviato un’attività investigativa. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza, posizionate nei pressi del passaggio a livello e nelle vie limitrofe, sono state analizzate frame per frame dagli investigatori, permettendo di accertare la presenza di un’auto di media cilindrata, intestata al sospettato, proprio nel giorno e nell’ora del colpo. Nei fotogrammi successivi, l’uomo è stato ripreso mentre saliva a bordo del veicolo con in mano un soffiatore. Ulteriori accertamenti hanno permesso di stabilire che, insieme a quest’ultimo, erano stati sottratti anche una motosega e una sega rotante, per un valore complessivo di oltre 7.000 euro. Gli approfondimenti sulla targa hanno consentito di identificare il 26enne, che ha ammesso l’uso esclusivo dell’auto, collegandosi così direttamente alle prove raccolte. Gli investigatori ritengono plausibile che abbia agito con complici, la cui individuazione è attualmente oggetto di ulteriori indagini.

